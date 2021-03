Il Comitato Polenta e Sciriuii manterrà viva la tradizione carnevalesca con ‘DomoTrusa’ I ristoranti domesi proporranno nei menu piatti legati ai tradizionali polenta e salamini

Nonostante le restrizioni governative, il Comitato Carnevale Polenta e Sciriuii di Domodossola, non rinuncia ai festeggiamenti.

Per salvaguardare la tradizione secolare del Carnevale Domese, ovvero la consueta preparazione e distribuzione della polenta con salamino in Piazza Mercato a Domodossola, e non potendo quest’anno svolgerla regolarmente a causa della pandemia, il Comitato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Domodossola, ha ideato il DomoTrusa.

“A seguito di un incontro in videoconferenza ed un’ulteriore comunicazione scritta” ci ha spiegato il Presidente del Comitato Alberto Polacchi “Abbiamo pensato di proporre a tutti i ristoratori Domesi, di inserire all’interno del proprio menu (sia da consumare in loco che d’asporto), per il periodo del Carnevale, un piatto dedicato alla tradizione, che abbia come ingrediente principale la polenta e/o gli Sciriuii, il tutto a un prezzo liberamente definibile e senza che nulla debba essere dovuto al Comitato o ad altri soggetti. È stato creato ad hoc un logo di DomoTrusa realizzato da Eleonora Perretta l’illustratrice dei nostri Togn e Cia”.

Un’idea nata soprattutto per aiutare i ristoratori della città e che, come sostengono dal Comitato, potrebbe dar vita ad uno scenario futuro, incuriosendo fuori dai confini locali e attraendo clienti e visitatori, anche quando i pulentat torneranno in Piazza Mercato a cucinare nel salotto di Domodossola la tradizionale Pulenta e Sciriuii.

Di seguito l’elenco dei locali che ad oggi hanno aderito all’iniziativa DomoTrusa, e per i quali ogni giorno pubblicheremo sulla pagina Facebook le foto delle loro proposte a menù: Balabiòtt Gastropub, Pizzeria Al Volante, Bar Le Colonne, La Cadrega, Ristorante Vikingo, Trattoria La Motta, Vecchia Osteria Da Bò, Ristorante "La Meridiana", Ristorante La Stella Stemar Srl, Divin Porcello, Hotel Eurossola - Atelier Restaurant & Bistrot, Ristorante Piemonte da Sciolla, La Pida di Pier, La Cappuccina Pelganta Massimo, Osteria Via Briona, Sali & Pistacchi, Ristorante Pizzeria Terminus, Bar Alj, Vineria di Vino, Coccole&Caffè, Bar Istriano, Officine Domesi, Sensolato, Mr Potetoes Domodossola, Friggiò Domodossola.

Oltre a DomoTrusa che è la novità principale di questa edizione, molte altre attività sono state pensate con lo scopo di rallegrare la cittadinanza e portare un pò di spensieratezza soprattutto ai bambini: “Procederemo con alcune iniziative che riguarderanno le scuole d'infanzia e primarie in d'accordo con tutti i docenti, e i direttori scolastici” ha continuato Polacchi.

Continuerà il progetto dei disegni su foglio giallo: come ogni anno, ogni bambino delle scuole primarie, avrà a disposizione un foglio giallo dove poter disegnare, colorare, ritagliare e sbizzarrirsi a nel rappresentare il tema del carnevale. I fogli gialli sono offerti e consegnati gratuitamente dal Comitato Carnevale e purtroppo stavolta i disegni non saranno esposti sulle vetrine delle attività commerciali della città, bensì presso i plessi scolastici. I bimbi saranno inoltre coinvolti nello studio di alcune filastrocche carnevalesche.

E le storiche maschere protagoniste del Carnevale Domese?

“Nessun problema” assicura Alberto Polacchi “Il Togn e la Cia nel carnevale più strano che ci sia”.

Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, il Togn e la Cia saluteranno i bambini delle scuole domesi nel rispetto delle normative vigenti ovviamente. Inoltre anche quest’anno sarà regalato a tutti i bimbi che frequentano le classi prime delle scuole elementari di Domodossola, il libro a colori con immagini digitalizzate “Togn e Cia sposi tra le antiche mura”.

Infine il Comitato Carnevale consegnerà ad ogni scuola dell’infanzia e primaria domese, il video documentario sulla storia del Togn e della Cia realizzato dai ragazzi del liceo delle scienze umane del Rosmini nel contesto dell’International Campus Carnevale 2019.

Insomma, nonostante la pandemia in corso, lo scopo del Comitato Polenta e Sciriuii resta immutato: far divertire, ponendo al primo posto la solidarietà.