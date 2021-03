Auto pirata crea il panico in pieno centro a Domo L'automobilista, fuggito, ha prima colpito una vettura in via Monte Grappa, poi ha divelto le barriere di un marciapiedi

Attimi di paura in centro a Domodossola poco dopo le 18,30 per un'auto che ha creato il panico in via Monte Grappa e in piazza Tibaldi.

Un automobilista, che si è poi dato alla fuga, ha prima colpito a forte velocità un'auto in via Monte Grappa, poi fuggendo ha imboccato via Canuto in direzione di piazza Tibaldi dove ha divelto le barriere spartitraffico del marciapiedi. Fortunatamente in quel momento in quel tratto di marciapiedi non stava passando nessun pedone. L'auto impazzita è poi ripartita a folle velocità facendo perdere le sue tracce. Sul posto dei due incidenti sono subito arrivate le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato.

Le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti oltre ai pezzi di carrozzeria dell'auto fuggita. Sembra che in tarda serata il folle automobilista sia stato identificato.