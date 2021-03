Domodossola, sanità e nuovo ospedale al centro dell'ultimo consiglio comunale

Il Consiglio comunale, ieri sera in videoconferenza, è iniziato con un minuto di silenzio in memoria dell'ambasciatore del Congo Luca Attanasio , del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo uccisi in un agguato. L' assemblea virtuale ha visto poi l'ingresso di due nuovi consiglieri: Luca Coppa per il Movimento 5 stelle, in sostituzione di Milena Ragazzini e Marco Gagliardini (Pd) in sostituzione di Rosario Mauro che ha lasciato l'incarico.

Marco Gagliardini ha ritenuto la risposta esaustiva e completa mentre Claudio Miceli si è soffermato sulla necessità di potenziare la medicina territoriale; questo tema è stato oggetto di un'altra interpellanza sempre presentata dal Pd che chiedeva al sindaco di impegnarsi per la realizzazione della Casa della salute a Domodossola, valutando la sua possibile realizzazione nell'area ex macello o nelle aree dismesse dell'ospedale. "Le case della salute sono di stretta competenza dell'Asl - ha replicato Pizzi- ; a Omegna e Verbania il Comune non è stato parte attiva nella loro realizzazione. A Crevoladossola il Comune ha messo a disposizione un'area ma la competenza è dell'Asl. Nell'interpellanza si chiede al sindaco di fare un incontro con i medici e di cercare i fondi per la sua realizzazione. A ognuno il suo ruolo questo compete allAsl". "Se si potesse agevolare l'Asl - ha replicato Gagliardini - invece di essere realizzata in altre aree sorgerebbe a Domodossola" . Il sindaco a questo punto ha evidenziato che all'Asl in questo momento sono tutti concentrati a superare la pandemia e ad ampliare la capacità di vaccinazione. Gagliardini, che si è detto soddisfatto della risposta, ha puntualizzato che le case della salute possono essere luoghi adatti per le vaccinazioni.