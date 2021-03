In Vigezzo le scuole rimarranno chiuse anche la prossima settimana. Ad annunciarlo il governatore Cirio

"Prorogheremo la chiusura delle scuole in valle Vigezzo". Lo ha annunciato il presidente della Regione Cirio a margine dell’incontro di oggi al Forum di Omegna.



"L’ordinanza l'ho firmata io e non possiamo abbassare la guardia: credo che la soluzione giusta sia quella di intervenire con provvedimenti mirati e circoscritti per evitare chiusure in aree più ampie, proprio come abbiamo fatto in Val Vigezzo. Siamo sul filo del rasoio per rimanere gialli o passare in arancioni: attendiamo il pre report nelle prossime ore in attesa poi delle comunicazioni ufficiali di venerdì" continua il governatore piemontese.

"Certo non bisogna fare allarmismi ma allo stesso tempo - così Cirio - non si può ignorare che ci sono situazioni in continuo divenire. Basti pensare alle zone rosse a Ventimiglia e Imperia e nel Bresciano" ha concluso Cirio.