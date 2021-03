Si torna a pescare in torrenti e fiumi

Apre la pesca domenica 28 febbraio. In tutto il VCO si potrà pescare in torrenti e fiumi. In questi giorni la Sezione provinciale dei pescatori ha provveduto a seminare i corsi d’acqua con trote iridea: 70 chili nel Toce a Premia, 150 nel Toce a Creodo, 30 nel torrente Pellino nel Cusio, 150 nel torrente Ovesca, 70 nel torrente Cannobino in Valle Cannobina, 50 nel Melezzo a Druogno, 100 nel Diveria a Varzo. Per un totale di 690 chili.