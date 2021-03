Fine dell’ondata di caldo si torna nella media del periodo

L’anticipo di primavera di cui abbiamo beneficiato in questi giorni volge al termine, le temperature torneranno presto nella normalità del periodo.

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: “Negli scorsi giorni in Ossola sono stati raggiunti in più località, i 20°C. Domodossola Nosere ha raggiunto i 22.5°C mentre alla Torre Mattarella il termometro ha toccato 19.9°C. Alta la temperatura anche a Ornavasso 20.8°C mentre il record va a Candoglia dove la colonnina ha segnato 22.7°C. Temperature alte sono state rilevate anche a: Gravellona Toce 19.3°C - Crodo 19.7°C - Verbania 18.5°C - Bannio Anzino 17.6°C.

Ai 1950 m del ghiacciaio Belvedere abbiamo registrato 8.1°C, ben lontano dal record di 13.3°C del febbraio 2020. Nelle prossime ore, aria più fresca farà tornare le temperature in media. Una fugace passata da nord nord est sarà in grado di far scendere le temperature medie di 7-8°C, la giornata di domenica sarà anche accompagnata da qualche rovescio, nevoso sulle Alpi. Un rialzo termico è previsto già con il primo di marzo, inizio della primavera meteorologica”.