Interrail gratis per i 18enni: al via il click day DiscoverEu

Se hai 18 anni e sogni di scoprire l’Europa viaggiando, questo è il momento giusto: l’Unione Europea ha riaperto le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai giovani la possibilità di viaggiare gratuitamente, soprattutto in treno, tra città, paesaggi e culture diverse. Le candidature saranno aperte fino al 22 aprile 2026, con apertura e chiusura alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles), poco prima della Settimana europea dei giovani. In palio ci sono 40.000 pass, destinati ai ragazzi nati tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008. La domanda va compilata online sul sito youth.europa.eu/discovereu_it.

DiscoverEU non è solo un viaggio, ma un’esperienza unica di conoscenza e confronto con coetanei provenienti da tutta Europa. I partecipanti potranno esplorare la diversità culturale e storica del continente, spostandosi con mezzi sostenibili, principalmente treni, ma anche altri trasporti in casi particolari, per chi vive su isole o in zone remote. I viaggi potranno durare fino a sette giorni nell’arco di un mese, tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027, e chi ha disabilità o esigenze particolari riceverà supporto dedicato.

Per partecipare è necessario essere cittadini o residenti in uno Stato membro dell’UE, in un territorio d’oltremare associato o in uno dei Paesi terzi legati a Erasmus+, come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Bisogna inoltre inserire il numero di carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno, accettare la dichiarazione sull’onore e completare un breve quiz online, salvo che non si partecipi in gruppo.

Si può partire da soli o con un massimo di quattro amici, a condizione che tutti rispettino i requisiti di ammissione, e combinare il proprio viaggio con quello di altri partecipanti, utilizzando anche i social media per organizzarsi. Prima della partenza, le agenzie nazionali Erasmus+ aiutano i giovani a conoscersi e a prepararsi al viaggio, organizzando incontri e attività informative.