Blackout dei social Meta: Instagram, WhatsApp e Facebook in tilt

Mattinata complicata per milioni di utenti dei social network. Nella giornata di giovedì 9 aprile, le principali piattaforme del gruppo Meta – Instagram, WhatsApp e Facebook – sono state interessate da un improvviso malfunzionamento, causando disagi su larga scala.

I problemi sono iniziati intorno alle 9:56, quando le applicazioni hanno smesso di funzionare regolarmente. In pochi minuti il portale Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni, segnale evidente di un disservizio diffuso.

Le criticità più rilevanti riguardano l’accesso agli account: numerosi utenti non riescono a effettuare il login, mentre altri riscontrano funzionamenti irregolari. In particolare, su WhatsApp si segnalano difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi, mentre Instagram e Facebook risultano a tratti non raggiungibili o funzionano in modo discontinuo, sia da dispositivi mobili sia da computer.

Le segnalazioni arrivano da tutto il territorio nazionale, confermando l’ampia portata del problema. I disagi risultano particolarmente concentrati nelle città del Centro-Sud, tra cui Roma, Perugia, Napoli, Bari, Palermo e Catania, ma non mancano segnalazioni anche dal Nord, in particolare da Milano e Torino.

Al momento Meta non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del blackout. Restano quindi da chiarire le origini del guasto e i tempi necessari per il ritorno alla normalità dei servizi.