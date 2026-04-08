Villadossola, pubblicata la graduatoria provvisoria per l’accesso alle case popolari

È stata pubblicata – in forma anonima come previsto dalle normative vigenti – la graduatoria provvisoria relativa al bando 2025 per l’accesso agli alloggi di edilizia sociale di Villadossola. La si può consultare sul sito del comune, oppure su quello di Atc Piemonte Nord. Sono complessivamente 221 le famiglie che, dopo la presentazione della domanda, hanno ottenuto almeno 1 punto, a conferma della fortissima richiesta di case popolari sul territorio del Vco e, in particolare, nell’area di Villa.

Ora ci sono 30 giorni di tempo per consentire di avanzare eventuale opposizione: in buona sostanza, per chiedere il riesame della pratica alla luce del punteggio ottenuto e della conseguente posizione in graduatoria. È possibile farlo trasmettendo una raccomandata alla commissione alloggi presso l’Agenzia popolare della casa del Piemonte Nord (nella foto, l’ingresso della sede di Novara) che gestisce il quadrante. Dopo di che verrà pubblicata la graduatoria definitiva e a partire dalle posizioni di vertice – previa disponibilità di appartamenti – potrà avere una casa popolare pagando l’affitto calmierato medio di 96 euro.