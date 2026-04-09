Caritas Villadossola, aumentano le famiglie bisognose

La Caritas di Villadossola ha reso noti i dati dell'attività svolta nel 2025. Le persone bisognose di Villadossola sostenute attraverso il progetto Invenduto, in collaborazione coi servizi Ciss Ossola, sono state 212, per un totale di 84 famiglie (41 di origine straniera e 43 italiane). Ai nuclei famigliari sono stati consegnati 2624 pacchi alimentari.

Rispetto al 2024 sono stati consegnati 300 pacchi in più sempre nel 2024 le persone ad essere assistite erano in maggioranza straniere lo scorso anno invece gli italiani assistiti hanno superato gli stranieri segno evidente dell'aumento della crisi economica in Italia e della difficoltà di molte famiglie ad arrivare a fine mese.

"Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto ed aiutato, in particolare i supermercati Coop di Domodossola, via Cassino e Piazza Matteotti, la Coop di Crevoladossola, la Coop di Villadossola, il Carrefour di Domodossola, il Banco Alimentare Piemonte, le parrocchie del Vicariato – spiegano dalla Caritas - ed in particolare quelle di Villadossola e della Valle Antrona, i singoli che hanno contribuito con generi alimentari e denaro".

La parrocchia di san Bartolomeo attraverso la Caritas di Villadossola, partecipa al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027, in qualità di Organizzazione partner Territoriale associata alla Organizzazione partner Capofila Banco alimentare del Piemonte, nel 2025, ha sostenuto 59 persone in condizione di grave deprivazione attraverso l’erogazione di aiuti alimentari e misure di accompagnamento, per un totale di beni distribuiti pari a 2030 chilogrammi di alimenti.