Accesso alle cure, il territorio fa rete: a Verbania il Rapporto sulla sussidiarietà

Liste d’attesa, difficoltà di accesso alle cure, aumento delle diseguaglianze. Se ne discute il 22 aprile, dalle 17.00, allo Spazio Sant’Anna di Verbania alla presentazione del Rapporto “Sussidiarietà e…salute” organizzato da Fondazione comunitaria del Vco, Fondazione per la sussidiarietà e Centro servizi per il territorio. A presentare il rapporto è atteso Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà. Di sussidiarietà di occupano sul territorio del Verbano Cusio Ossola, Centro servizi al Territorio di Novara e Vco e Fondazione comunitaria. “Abbiamo deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa – spiega Maurizio de Paoli, presidente della Fondazione – perché ci siamo accorti che ci occupiamo degli stessi settori, il nostro è un territorio talmente frastagliato che, se non facciamo rete, non riusciamo ad incidere”.

“Occorre essere una comunità pensante – commenta Carlo Teruzzi, presidente di Cst – per intraprendere un’azione territoriale non campata per aria, per localizzare le risposte. La salute non è solo sanità, nel nostro territorio c’è una frammentazione incredibile. Il rapporto mette in luce tutto questo. Il volontariato – prosegue Teruzzi – rappresenta un presidio fondamentale di prossimità capace di intercettare bisogni che spesso restano invisibili e di accompagnare le persone nei momenti di maggior fragilità. In un contesto in cui il sistema sanitario mostra criticità sempre più evidenti, il contributo delle realtà del territorio diventa ancora più prezioso. Come Centro Servizi per il Territorio crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni e terzo settore: solo facendo rete è possibile costruire risposte più efficaci, umane e vicine ai cittadini. Questo incontro vuole proprio essere un’occasione concreto di dialogo e corresponsabilità, a partire dai dati del Rapporto fino alle esperienze che, ogni giorno, si sviluppano nelle nostre comunità”.

“A me – conclude Caterina Mandarini, direttrice Cst – tocca il compito di mettere a terra gli spunti contenuti nel rapporto nella tavola rotonda conclusiva con le associazioni che già operano nel terzo settore: Auser, Insieme Verbania, Lilt Vco, Avap, Ama Rene”.