Michele Calò riconfermato alla guida della Uilm

Michele Calò è stato riconfermato alla guida dalla Uilm, la branca della Uil che segue il settore dei metalmeccanici. Dopo il recente congresso svoltosi a Villadossola, Calò è stato rieletto alla guida dalla Uilm, che ha gli uffici proprio a Villadossola in via Sempione. Con lui, faranno parte della segreteria Oscar Gaido (dalla Duferco Travi e Profilati di Pallanzeno) e Massimo Mondin (della Nr Covis di Piedimulera).

Il consiglio territoriale uscito dal congresso è formato anche da Matteo Ferro, Roberto Broggi, Claudio Pirozzini, Simone Rodi, Alberto Milani, Gianluca Pironi, Gianluca Romanello, Mirko Fontana, Eric Merlino e Paolo Iaria.