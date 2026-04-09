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Attualità | 09 aprile 2026, 16:54

Michele Calò riconfermato alla guida della Uilm

Della segreteria faranno parte anche Oscar Gaido (dalla Duferco Travi e Profilati di Pallanzeno) e Massimo Mondin (della Nr Covis di Piedimulera)

Michele Calò, segretario Uilm

Michele Calò, segretario Uilm

 Michele Calò è stato riconfermato alla guida dalla Uilm, la branca della Uil che segue il settore dei metalmeccanici. Dopo il recente congresso svoltosi a Villadossola, Calò è stato rieletto alla guida dalla Uilm, che ha gli uffici proprio a Villadossola in via Sempione. Con lui, faranno parte della segreteria Oscar Gaido (dalla Duferco Travi e Profilati di Pallanzeno) e Massimo Mondin (della Nr Covis di Piedimulera).

Il consiglio territoriale uscito dal congresso è formato anche da Matteo Ferro, Roberto Broggi, Claudio Pirozzini, Simone Rodi, Alberto Milani, Gianluca Pironi, Gianluca Romanello, Mirko Fontana, Eric Merlino e Paolo Iaria.

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