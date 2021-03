Montecrestese, si terrà il 13 marzo l’assemblea della Pro Loco

La Pro Loco di Montecrestese si riunisce all'area attrezzata di Viganale “Parco dell'amicizia Adolfo Botta” per l'annuale assemblea ed il rinnovo del consiglio direttivo che rimarrà in carica per il triennio 2021/2023.

L'incontro, a convocazione unica, si svolgerà sabato 13 marzo alle 16 nell'area attrezzata che sarà allestita in modo da poter garantire il rispetto delle norme anti contagio.

Cinque i punti all'ordine del giorno: dopo la relazione del presidente uscente, Guido Tomà, ci sarà l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo del 2021.

Verrà poi eletto il nuovo consiglio direttivo con l'attribuzione delle nuove cariche amministrative.

All'assemblea sarà presente anche il consigliere regionale dell'Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), Francesco Romeo.