Ossola Guitar Festival, aperto il concorso per le illustrazioni

C'è tempo fino al 15 marzo per partecipare al concorso artistico organizzato dall'Ossola Guitar Festival.

Il festival cerca un'opera artistica da utilizzare come illustrazione dei materiali promozionali per la 25esima edizione della rassegna in programma per l'estate 2021.

Il concorso, che ha come tema la chitarra classica, è aperto a tutte le arti visive e ad artisti nazionali e stranieri.

Le opere (con orientamento verticale, una o più per ogni partecipante) dovranno essere consegnate entro il 15 marzo: le modalità di consegna dovranno essere concordate con l'associazione organizzatrice via mail all'indirizzo associazione.culturale@artexe.org , mentre le opere in formato digitale dovranno essere inviate ad alta risoluzione alla medesima mail attraverso WeTransfer.

La commissione, che sceglierà l'opera vincitrice, sarà composta da personalità del mondo dell'arte e della musica.

L'autore dell'opera vincitrice riceverà inoltre un premio di 500 euro. La premiazione ufficiale, con consegna del premio, avverrà nell'ambito della conferenza stampa di presentazione oppure in occasione di un concerto dell'Ossola Guitar Festival.