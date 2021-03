Si spara a Craveggia, ma nessun allarme

Lotta alla processionaria a Craveggia e nelle frazioni. Domani la polizia provinciale interverrà per un’operazione di contrasto alla diffusione della processionaria, tramite azioni mirate che vedranno impegnati gli agenti a sparare a nidi. Gli interventi verranno concentrati nella parte alta di Craveggia, verso la Vasca ma anche nelle frazioni, come a Vocogno (in località La Cresta) e a Prestinone.

Oltre alla polizia provinciale, sarà impegnata anche la polizia locale. Le operazioni verranno effettuate ovviamente in sicurezza e dal Comune invitano la cittadinanza a non allarmarsi quindi se sentiranno degli spari in lontananza.