Valle Vigezzo deserta nel primo giorno di lockdown FOTO

Strade deserte, un silenzio irreale. La Valle Vigezzo si è risvegliata in zona rossa, dopo il lockdown scattato ieri alle 18. Una bella giornata di sole che però questa volta non può richiamare in giro nessuno.

E le immagini scattate oggi in tarda mattina sono esplicative. Pochissime le auto per le strade, ancora meno le persone, uscite solo per necessità, salute o lavoro. Scomparsi anche i turisti, quasi tutti già rientrati a casa ieri: erano arrivati in mattinata e se ne sono andati prima delle 18.

Ora si attenderà di capire se i casi torneranno a diminuire nei prossimi giorni, anche se gli effetti di questo lockdown potranno vedersi solo tra una settimana o una decina di giorni.

Intano anche le scuole rimarranno chiuse per l'intera settimana come già anticipato dal governatore Cirio nei giorni scorsi nella sua visita ad Omegna.