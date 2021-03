Pillola EllaOne per minorenni disponibile senza ricetta

EllaOne è la pillola dei cinque giorni dopo, un contraccettivo di emergenza che può essere assunto entro le 120 ore successive ad un rapporto sessuale non protetto. Questa pillola ha un’efficacia superiore rispetto alla classica pillola del giorno dopo e appartiene alla categoria farmaco terapeutica degli ormoni sessuali.

Il principio attivo della pillola EllaOne è l’Ulipristal acetato, un modulatore del recettore del progesterone che agisce legandosi all’ormone che attiva le proteine e crea una condizione ideale per la fecondazione. L’azione dell'ulipristal acetato causa il ritardo dell’ovulazione e inibisce l’efficacia degli spermatozoi, riducendo notevolmente le possibilità di fecondazione.

L’efficacia della pillola del giorno dopo EllaOne è del 95% nei primi 2 giorni, come riportato da alcuni studi scientifici che hanno confermato la validità di EllaOne, definendolo il miglior contraccettivo di emergenza disponibile in commercio.

Che cos’è la pillola del giorno dopo EllaOne

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che la pillola dei cinque giorni dopo, a base di ulipristal acetato, riduce significativamente il rischio di una gravidanza indesiderata. La pillola del giorno dopo EllaOne può essere assunta subito dopo il rapporto non protetto e fino a 5 giorni successivi, riducendo gradualmente la sua efficacia dopo le 48 ore successive al rapporto sessuale.

EllaOne è disponibile in tutte le farmacie e può essere acquistata senza ricetta sia dalle donne maggiorenni, sia dalle minorenni. L’approvazione di questa pillola come contraccettivo di emergenza adatto alle giovani adolescenti è stata data dall’Agenzia Italiana del Farmaco che ha ritenuto EllaOne un’ottima pillola di emergenza in commercio, perché viene tollerata molto bene dal corpo delle donne, non causa effetti collaterali gravi e la sua efficacia è molto elevata.

Come si usa EllaOne

EllaOne viene dispensata in un’unica dose, come compressa di colore bianco, contenente 30 mg di Ulipristal acetato. Come contraccettivo di emergenza, la pillola EllaOne è destinata esclusivamente all’uso occasionale e non deve mai sostituire l’utilizzo di un metodo anticoncezionale regolare che, ricordiamo, rappresenta la miglior prevenzione contro malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate.



Bisogna assumere la compressa per via orale quanto prima, dopo il rapporto sessuale non protetto. La compressa può essere assunta in qualsiasi momento del ciclo mestruale e in qualsiasi momento della giornata, sia prima che dopo i pasti.

Dopo aver assunto la pillola dei cinque giorni dopo è fondamentale utilizzare un metodo contraccettivo prima di un secondo rapporto sessuale e per essere sicuri della sua efficacia bisogna aspettare le mestruazioni successive. Queste, possono subire delle variazioni e presentarsi in anticipo o in ritardo. Se si assiste ad un ritardo superiore ai 7 giorni è consigliato eseguire un test di gravidanza.

La pillola non è destinata all’uso in gravidanza perché non è una pillola abortiva, quindi non interrompe una gravidanza già esistente bensì si limita a impedire che avvenga.

Pillola EllaOne e allattamento

La pillola del giorno dopo EllaOne può essere assunta anche in fase di allattamento, tuttavia, l’Ulipristal acetato viene escreto nel latte materno e non sono esclusi eventuali rischi per il bambino che viene allattato con il latte materno. Per questo motivo, dopo aver assunto la pillola del giorno dopo è consigliato aspettare una settimana prima di allattare nuovamente e di procedere con il tira latte per non fermare la produzione. Il latte tirato durante la settimana di stop deve essere buttato via.

La pillola del giorno dopo o dei cinque giorni dopo EllaOne, contiene altri elementi come il lattosio, per questo motivo è importante rivolgersi al proprio medico di fiducia in caso di allergie o intolleranze per uno o più elementi presenti nella composizione della pillola. Prima di assumere la pillola è consigliato leggere il libretto illustrativo e analizzare se alcuni dei farmaci presi possono interferire o effettuare delle reazioni con l’assunzione della pillola del giorno dopo.