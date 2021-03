Nuovi test per auto da rally lungo la strada comunale che collega la località "La Vasca" all'alpe Blitz. Per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza la strada rimarrà chiusa (partire dal piazzale in località Vasca (Ristorante La Vasca) e sino al parcheggio in località Blitz) dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 nella giornata di mercoledì 3 e giovedì 4 marzo 2021.