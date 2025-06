Weekend del Folklore: in 400 sfilano a Santa Maria Maggiore FOTO

Una mattinata calda ma molto partecipata dal pubblico. Successo per la sfilata dei gruppi folkloristici, andata in scena domenica mattina alle 10 a Santa Maria Maggiore. Circa 400 i figuranti in corteo lungo le vie del centro storico. La sfilata era l’evento clou della due giorni del Weekend del Folklore, manifestazione nata a nel 2022 per festeggiare i primi 100 anni del Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo.

“Un evento che malgrado il caldo è stato molto partecipato e che si sta ritagliando uno spazio importante tra le manifestazioni di Santa Maria Maggiore: una vetrina importante per tutta la valle” spiega il sindaco Claudio Cottini. Il pomeriggio è proseguito con il gran finale nel Parco di Villa Antonia per ancora un momento di festa con musiche e danze.