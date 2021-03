A partire da lunedì 8 marzo, terminati i lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale, sarà utilizzabile il nuovo parcheggio realizzato in corrispondenza della Stazione Ferroviaria, mentre verrà chiuso definitivamente la porzione di parcheggio in Piazza Matteotti antistante il Bar Regina, per consentire i lavori di riqualificazione della piazza.