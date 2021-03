Prove a Craveggia per la M33 in vista del campionato italiano rally

La strada comunale che collega le località di Craveggia “La Vasca” e “Blitz” è sempre più richiesta dai rallysti per le loro prove in preparazione delle gare ai massimi livelli. E così giovedì e oggi in Valle Vigezzo è arrivata la M33, con il pilota ligure Fabio Andolfi, navigato da Stefano Savoia, che si è cimentato in vari test alla Vasca. Una strada adatta per le prove, come sottolinea dal team l’ingegnere spagnolo Jairo Gonzales: “E’ la prima volta che vengo qui a Craveggia, la strada soddisfa le nostre aspettative, troviamo condizioni diverse ad ogni curva, anche per la presenza di neve ai lati che, sciogliendosi, rende durante il giorno più bagnati alcuni tratti di strada”. I test sono stati organizzati da L2MS Management con il direttore Luca Succi: un’occasione per definire il set up della Skoda Fabia R5 di Andolfi e per testare le nuove gomme Michelin, alla presenza anche di Fabrizio Cravero, responsabile Italia Michelin. Ora la concentrazione è tutta sul campionato italiano: appuntamento l'11-13 marzo in Toscana, per il Rally "Il Ciocco e Valle del Serchio".