Domus in Fabula: una settimana di spettacoli teatrali rivolti alle scuole

Da lunedì 19 a venerdì 23 maggio il teatro comunale di Santa Maria Maggiore ospita “Domus in Fabula”, la rassegna di TeatrEducazione promossa dalla cooperativa sociale Sfera con un ricco calendario di spettacoli dedicati agli alunni delle scuole del territorio, ma anche aperti al pubblico. Di seguito il calendario completo degli spettacoli:

Lunedì 19 maggio: ore 9.30 apertura della rassegna. Ore 10.00 “I Magnifici 4”, gruppo Petra di Domodossola. Ore 11.00 “Monelli in Paradiso”, gruppo Miniclown (associazione culturale circo e teatro Dimidimitri) di Novara. Ore 11.50 “Circolo Dimidimitri”, gruppo Skapestrati di Novara.

Martedì 20 maggio: Ore 10.00 “Il castello delle emozioni”, scuola primaria Andrea Testore di Villette. Ore 11.30 “Il coccodrillo cosa fa?”, scuola primaria direzione didattica II Circolo Kennedy di Cosasca.

Mercoledì 21 maggio: Ore 9.30 “Verde è vita”, scuola primaria Andrea Testore di Villette. Ore 11.00: “Help! We have a matter: si è rotto il traduttore”, scuola primaria Maria Teresa di Calcutta di Bellusco (MB).

Giovedì 22 maggio: Ore 9.00 “Investigatori in platea”, compagnia Vittorio Resta di Crodo. Ore 10.30 “Il giro del mondo in 80 giorni”, la Variegata Brigata dell’Innocenzo IX di Baceno. Ore 11.45 “Le ombre della memoria”, classi 5A e 5B della scuola primaria di Mezzago (MB).

Venerdì 23 maggio: Ore 9.00 “Quella guerra che è l’amore”, compagnia Recit/and/ando LiberaMente dell’istituto Fobelli di Crodo. Ore 10.40 “Edipo Story” della scuola di secondo grado Andrea Testore di Santa Maria Maggiore.

Oltre agli spettacoli diurni, sono in programma anche due appuntamenti serali con attori professionisti. Il primo è in programma martedì 20 maggio alle 21.00 con la compagniadellozio che presenta “Di misura in misura”. Giovedì 22 maggio, sempre alle 21.00, va in scena “La leggenda del pianista sull’oceano” interpretato da Igor Chierici e diretto da Luca Cicolella, ispirato a “Novecento” di Alessandro Baricco.