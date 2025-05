"Valli in dialogo": Vigezzo e Formazza raccontano culture e tradizioni

Giovedì 29 maggio alle 17.30, presso il cortile del museo etnografico “La Ca' di Feman da la Piaza” di Villette (o, in caso di maltempo, all’interno della struttura museale) si terrà l’evento “Valli in dialogo: Vigezzo e Formazza si raccontano”, un appuntamento che celebra la ricchezza linguistica, culturale e musicale delle due valli alpine. Un dialogo artistico che unirà due anime del territorio attraverso parole e suoni: da una parte la Valle Vigezzo, rappresentata dalla villettese Rosanna Ramoni, che proporrà alcune delle sue poesie in dialetto locale, accompagnate dal flauto traverso di Silvia Varioletti; dall’altra, la Valle Formazza, con le poesie in lingua titsch di Anna Maria Bacher, voce autorevole di una lingua antica, ma ancora viva, legata agli idiomi alemannici del Vallese svizzero, da cui originano gli antenati di questa valle di confine. Ad accompagnare le letture di Bacher, ci sarà l’esibizione musicale di Paolo Framarini, che suonerà l’hakchbrétt walser: uno strumento tradizionale formato da una cassa di risonanza trapezoidale, le cui corde vengono percosse con piccoli martelletti tenuti in entrambe le mani.

Per chi desiderasse prolungare la serata, è possibile cenare alla Locanda Lo Scoiattolo (prenotazioni al numero +39 0324 97009). Le iniziative sono promosse dalla Pro Loco e dal comune di Villette, con il prezioso supporto di fondazioni ed enti locali, e si svolgono con il patrocinio del comune di Formazza.