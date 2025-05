"La Locandiera" chiude la rassegna Echi del palcoscenico di Malesco

È in programma per venerdì 30 maggio alle 20.45 l’ultimo spettacolo della rassegna “Echi del palcoscenico” promossa dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco. In scena al cinema teatro comunale di Malesco “La Locandiera”, capolavoro di Carlo Goldoni interpretato dalla compagnia Vittorio Resta.

Lo spettacolo è diretto da Marco Mantovani; in scena gli attori Cristian Vicini, Mirco Antonietti, Andrea Storti, Debora Baletta, Andrea Brustia, Edoardo Balassi, Franca Allegri e Romana Scalabrini.

Questa la trama de “La Locandiera”: Mirandolina, astuta e affascinante proprietaria di una locanda, è corteggiata dal Marchese di Forlipopoli e dal Conte d'Albafiorita, che si contendono invano il suo amore. Ma è l'orgoglioso e misogino cavaliere di Ripafratta, che disprezza le donne, a suscitare in lei una sfida: farlo innamorare. Con astuzia e grazia, Mirandolina riesce a conquistare il Cavaliere, solo per respingerlo alla fine, rivelando che il suo unico scopo era umiliare il suo ego. Infine, decide di sposare Fabrizio, un servo fedele, ma senza mai rinunciare alla sua indipendenza. Goldoni, attraverso i suoi personaggi, offre una riflessione acuta e divertente sui costumi e le relazioni umane del Settecento, con una critica velata alla superficialità e all'ipocrisia della società aristocratica.