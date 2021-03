''In Ossola c'è spazio di mercato nell'ambito dell'incoming turistico"

Il centro storico di Domodossola diventerebbe ‘’Domo village’’ o meglio un Villaggio turistico, per dirla in modo più nostrano, visto che troppo spesso si usano termini inglesi quando abbiamo una delle più belle lingue del mondo.

E’ una delle proposte sbocciate dall’incontro dell’altro ieri con la regione, sull’utilizzo dei fondi del Recovery plan.

Lo ha lanciato Federalberghi VCO: riorganizzare piazza Mercato di Domodossola e quello che sta intorno come se fosse un villaggio turistico.

Che ne pensa l’amministrazione di Domodossola.

Lo abbiamo chiesto all’assessore al turismo Angelo Tandurella.

‘’Salutiamo positivamente ogni iniziativa che nasca dalla volontà di ampliare o migliorare i servizi offerti ai visitatori’’.

E’ dunque una buona idea?

‘’Contiene alcuni aspetti interessanti, che potrebbero avere uno sviluppo, come per esempio la creazione di un soggetto che possa commercializzare più tipologie di servizi turistici’’.



E' stata concordata con voi?

‘’Federalberghi ci ha gentilmente inviato una bozza del progetto nel maggio scorso e ci ha tenuti aggiornati sugli sviluppi nel corso dei mesi. Com'è nostra abitudine, abbiamo condiviso alcune riflessioni sullo stato dell'arte dell'organizzazione turistica in Val d'Ossola; questo senza la pretesa di influenzare o interferire nell'avanzamento di un progetto di cui il privato dovrà misurare l'appetibilità concreta sul mercato’’.



Quindi Domo ne trarrebbe grande vantaggio?

‘’ Crediamo che in Val d'Ossola ci sia uno spazio di mercato nell'ambito dell'incoming turistico, cioè nella gestione e commercializzazione strutturata dei molti anelli della catena dell'offerta turistica. Se l'iniziativa in oggetto sviluppasse in particolare questo tratto della sua proposta, credo potrebbe essere utile ai potenziali visitatori’’