Macugnaga, escursionista ferito nella zona dell'Alpe Fillar. Difficili le operazioni di soccorso

La stazione del Soccorso Alpino di Macugnaga sta intervenendo in questo momento per il recupero di una persona che si è infortunata nella zona dell'Alpe Fillar. Si tratta di una zona particolarmente pericolosa poichè in questi giorni la morena sovrastante l'alpe continua a scaricare ghiaccio e rocce.

L'infortunato dovrebbe avere solo una spalla lussata, ma il recupero è reso difficile dalle condizioni ambientali e dall'impossibilità di intervento dell'elicottero. Fortunatamente due tecnici del Soccorso erano in zona e sono prontamente intervenuti mentre altri volontari saliranno da Macugnaga per il trasporto in barella dell'infortunato.

La società di gestione degli impianti aprirà la seggiovia fino al Belvedere per consentire una maggior rapidità nel raggiungimento dell'infortunato.