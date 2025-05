Due persone finiscono in acqua alle Marmitte dei Giganti

Soccorso in azione alle Marmitte dei Giganti per due persone finite in acqua. Una è riuscita ad aggrapparsi a delle rocce, mentre l'altra è sparita in balia delle acque. L'intervento in questi minuti alle Marmitte dei Giganti nei pressi del ponte di Maiesso nella frazione di Crego di Premia. Sul posto la squadra del Soccorso Alpino di Baceno, la squadra forre, i Vigili del fuoco e gli uomini del Sagf.