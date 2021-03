Tratto in salvo il 27enne ferito in alta Valle Anzasca

E' stato raggiunto e riaccompagnato a valle in barella il 27enne rimasto ferito ad una spalla all'Alpe Fillar a Macugnaga. Il giovane per evitare una scarica di sassi e ghiaccio si è lussato la spalla e ha allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto a piedi, dopo essere stati portati in quota dagli impianti del Belvedere, accesi appositamente per velocizzare il recupero.