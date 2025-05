Nuova legge sulla doppia cittadinanza: nel 2019 nel Vco sette persone finirono in manette

Via libera definitivo della Camera – ieri - al decreto cittadinanza. Il provvedimento è diventato legge. E prevede, tra l’altro, una stretta sulla doppia cittadinanza e che gli italo-discendenti nati all’estero possano avere il passaporto italiano per “ius sanguinis” solo fino a due generazioni, cioè non oltre un genitore o un nonno nato in Italia.

Nuove regole dunque per avere cittadinanza ma anche una notizia che ci fa ritornare al marzo 2019 quando nel Verbano Cusio Ossola, quando la Polizia scoprì, tra Verbania e Novara, molti brasiliani ottengono che avevano ottenuto - con l’inganno - la cittadinanza italiana: 7 persone finirono in manette, ben 800 le pratiche di cittadinanza finite sotto esame.

Il trucco era indurre in inganno i pubblici ufficiali delle Anagrafi comunali per ottenere la cittadinanza italiana. La questura, allora guidata dal questore Salvatore Campagnolo - scoprì un giro d’affari stimato in oltre 5 milioni di euro.

Il primo campanello d’allarme, che poi portò all’indagine, partì da Santa Maria Maggiore dove l’ufficio anagrafe fece scattare un campanello di allarme per le ripetute richieste di cittadinanza presentate al municipio di piazza Risorgimento. Ma anche da un esposto presentato dal Comune di Macugnaga.

Le indagini – l’operazione venne chiamata Super Santos - si allargarono ad altri comuni del Vco e del Novarese – in tutto 34 - sino a far scattare gli arresti tra Ornavasso, Domodossola e nel Novarese ma anche denunce in altre parti d’Italia.

La curiosità era che tra i richiedenti la cittadinanza italiana ci fosse uno dei giovani calciatori della Chapecoense, la squadra brasiliana morta nel novembre 2016 in un incidente aereo in Colombia. Al momento della morte uno dei giocatori risultava residente in un comune dell’Ossola.