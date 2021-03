Addio a Gianni Donati: è un pezzo della vecchia Villa che se ne va

Se ne va un pezzo della vecchia Villa. La scomparsa di Gianni Donati porta via un ‘angolo’ di quella Villadossola che spesso tieni racchiusa nei ricordi, come conservi preziosamente le cose buone in una palla di vetro, che però ti permette di guardare a ritroso nel tempo.

A 80 anni è morto Gianni, il panettiere, il marito della Carla, il papà di Fabio e Fabrizio. I funerali di Gianni Donati si terranno sabato alle 10,30 nella chiesa del Villaggio

Ma in queste ore, nella mente, ci scorrono ancora le foto di lui sorridente che il figlio Fabio postava su Whatsapp, quando Gianni, con la moglie Carla, andava a trovarlo, prima a Roma e ora a Venezia, dove vive per lavoro. Dicevano della vecchia Villa e di uno di quelli lavori che oggi sembrano ritrovare un po’ fiato perché vitali nei momenti di pandemia . Panettiere lui e negoziante lei, sempre pronti ad accoglierti, sorridenti, nel piccolo negozio che si affaccia su piazza Motta al Villaggio operaio.

Una coppia indivisibile nata dal quel matrimonio io tra quel bel ragazzo alto e la Carla, ‘figlia’ del Rogolo, negli Anni Cinquanta e Sessanta uno dei rioni più popolosi di Villa. Una coppia che ha dato vita ad una famiglia solida, passata tra i sacrifici e il rimboccarsi le maniche, ma una coppia felice perché Fabrizio, con la moglie Lorena, ha rilevato l’attività commerciale e perché Fabio si è fatto strada diventando un pezzo da Novanta nel mondo assicurativo.