Ragazzini vandalizzano il parchetto di via Sant'Antonio. Mercoledì sera hanno anche appiccato un incendio FOTO

Siepi e alberi rovinati, pali della recinzione, panchine e la pavimentazione vandalizzati, senza contare le scritte volgari sui giochi dei bimbi, oltre alla spazzatura sparsa in giro. E' quanto sta accadendo al parchetto all'angolo tra via Terracini e via Sant'Antonio.

A questi vandalismi si sono aggiunti ultimamente anche gli incendi. "Abbiamo visto due ragazzini appiccare il fuoco a dei cumuli di spazzatura e a dei giornali" raccontano alcuni abitanti del palazzo di fronte al parchetto in questione. L'ultimo episodio mercoledì sera, un principio di incendio spento prontamente dall'intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con una pattuglia della Polizia.

La speranza per i residenti è che questi atti vandalici compiuti da un gruppo di ragazzini sconsiderati finiscano presto e non rovinino il parchetto usato da molti bambini non solo del quartiere.