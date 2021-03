Sci nordico: a Tarvisio nella sprint tricolore allievi arriva il bronzo di Nicholas Bellini

Appuntamento tricolore quest’oggi all’arena Paruzzi di Tarvisio per la prova sprint individuale a tecnica libera della categoria Allievi al termine della quale arriva una bellissima medaglia di bronzo per il Comitato FISI Alpi Centrali. A conquistare il terzo gradino del podio è stato il livignasco Nicholas Rocca nella gara vinta dal piemontese dello sci club Alpi Marittime Entraque Michele Carollo.

Alle sue spalle, nella finalissima tricolore, il friulano Federico Flora e poi come detto l’alfiere “griffato” sci club Sporting Livigno. Quarto e quinto posto per altri due fondisti lombardi. Alfredo Gaglia, sci club Alta Valtellina, chiude al quarto posto davanti ad un altro livignasco: Simone Negrini. Chiude la classifica di questa prova tricolore il valdostano Tommaso Cuc. Out nelle semifinali sia Gabriele Matli, sci club Valle Antigorio, oro 24 ore prima nella prova individuale e Niccolò Bianchi della Polisportiva Le Prese.

In campo femminile il successo và ad un’altra piemontese sempre dello sci club Alpi Marittime Entraque: Carlotta Guiatero che si impone nella finale per lo scudetto, davanti alle friulane Aurora Baron e Giorgia Romanin rispettivamente seconda e terza. Miglior performance “griffata” Comitato FISI Alpi Centrali quella di Vanessa Comensoli, Polisportiva Le Prese, che chiude al quinto posto. Quarta piazza per Desiree Ribbi, ASD Camosci, e sesto posto per la veneta dell’US Asiago Kristel Frigo. Si sono fermate, invece, nei quarti di finale la vincitrice di ieri Gemma Nani, Polisportiva Valmalenco, Chiara Ielitro, Polisportiva Le Prese, e Giada Facchin, si club Alta Valtellina.