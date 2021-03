E' una super Giovanna Selva al Campionato Italiano di Cross

Una splendida Giovanna Selva conquista il quarto posto nel campionato italiano di cross, disputatosi in mattinata a Campi Bisenzio, provincia di Firenze.

La giovane atleta vigezzina portacolori della Sport Project Vco si è invece laurata vice campionessa italiana nella categoria promesse. Il titolo assoluto è andato a Nadia Battocletti, che ha chiuso la sua fatica in 29'01''. Sul podio del tricolore la campionessa in carica Francesca Tommasi dell'Esercito e Rebecca Lonedo, dell'Atletica Vicentina. La Selva ha chiuso in 29'09'', a nove secondi dal podio assoluto.