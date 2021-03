Ad Ornavasso arriva un canadair per spegnere l'incendio FOTO

E' intervenuto anche un canadair per spegnere l'incendio che è divampato nuovamente sulle alture di Ornavasso. Sul posto stanno operando da questa mattina anche i Vigili del fuoco e i volontari dell’Aib, anche se non mancano le difficoltà per raggiungere la zona dove si sta sviluppando l'incendio alimentato dal forte vento.