Tornano a bruciare i boschi sopra Ornavasso, in una zona un po’ più in alto rispetto a quella di domenica. Sul posto sono già intervenuti Aib e vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania. In arrivo anche un elicottero da Torino per supportare gli uomini impegnati a terra. Per ora niente canadair, impegnati per un grosso incendio in Valsusa