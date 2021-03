Ciurleo si difende: "Non ho contattato io Striscia la Notizia"

Al fine di fermare sul nascere qualsiasi illazione o strumentalizzazione relativa al servizio odierno di Striscia la notizia, registrato oggi (ieri ndr) a Domodossola, si precisa quanto segue.

Non sono stato io a contattare il tg satirico, allertato, secondo la giornalista, da “numerose segnalazioni”.

Mi è stato chiesto un parere come cittadino, essendo stato uno dei primi a sollevare, sulla mia pagina Fb de L’altraInformazione, la questione.

Il fatto che il Comune consideri “a giorni alterni” la presenza del marciapiede, che prima era marciapiede, adesso non lo è più ed infine lo ridiventerà, evidenzia una gestione pressappochista del problema.

Ritengo fondamentale essere dalla parte dei cittadini per problemi quali i parcheggi o il bar che la stessa Amministrazione comunale ha intenzione di aprire e dare in gestione davanti al municipio. Non saranno problemi di cui si occupa la politica con la P maiuscola, come qualcuno sostiene, ma sono problemi sentiti dalla cittadinanza. Personalmente sposo questo modo di fare politica per i domesi, un modo forse fuori dagli schemi.

Antonio Ciurleo

Candidato sindaco lista civica