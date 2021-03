Per poco più di una decina di parcheggi a Domo arriva addirittura Striscia la Notizia

Le telecamere di Striscia la Notizia a Domo per la questione parcheggi in piazza Matteotti. L'inviata del Tg satirico di Canale 5 Chiara Quaglia con degli operatori ha fatto un servizio oggi in pieno centro a Domodossola. Motivo della sortita domese di Striscia la Notizia i parcheggi disegnati sul marciapiedi di fronte alla stazione. Una querelle dei giorni scorsi che aveva visto molte polemiche e critiche rivolte all'amministrazione comunale. Ma gli uffici competenti avevano ampiamente spiegato che avrebbero ridisegnato i parcheggi a fine lavori.

Difficile capire chi abbia contattato il Tg satirico per un servizio del genere, visto che solitamente si occupano di casi di malgoverno con ospedali costati milioni euro e mai terminati, o truffatori di ogni ordine e grado, o di strade e autostrade mai terminate. C'è però, tra le persone che hanno visto la troupe di Mediaset in giro per la città, chi pensa possa essere stato uno dei prossimi candidati alle prossime elezioni comunali a sollecitare un intervento di Chiara Quaglia.

Se così fosse, non si può certo dire che la campagna elettorale sia iniziata toccando tematiche di alto livello...