La Pro Loco di Montecrestese aiuta chi non riesce a prenotare il vaccino

La Pro Loco di Montecrestese, in collaborazione con il Comune, si mette a disposizione per gli over 70 che hanno difficoltà nella prenotazione online per le vaccinazioni anticovid. I volontari saranno a disposizione presso la sede della Pro Loco in frazione Chiesa nei seguenti giorni: venerdì 19 dalle 15 alle 17, sabato 20 dalle 14 alle 16, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dalle 18.30 alle 20 e venerdì 26 dalle 14.30 alle 16.30.

Per le persone che non riescono a muoversi è possibile contattare i volontari ai numeri 347.1641244, 340.1404438.

In entrambi i casi è necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria e il numero di telefono.