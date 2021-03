Da lunedì in municipio a Domo il servizio di supporto per le preadesioni vaccinali

Lunedì 15 marzo ha preso il via una nuova fase del piano vaccinale regionale che prevede per gli ultrasettantenni (nati tra il 1’ gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951) l’adesione sul sito www.ilpiemontetivaccina.it.

Qualora i cittadini di questa fascia d’età, per qualsivoglia motivo, non fossero in grado di prenotarsi on line, il Comune di Domodossola mette a disposizione un supporto operativo per la prenotazione.

Come fare?

Basta telefonare al n. 0324 492272 oppure presentarsi di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (accesso dall’Ufficio Protocollo, piano terra di Palazzo di Città) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

E’ indispensabile avere con sé la tessera sanitaria.

Il servizio di supporto del Comune di Domodossola è destinato ai soli residenti e sarà attivo a partire da lunedì prossimo, 22 marzo 2021.