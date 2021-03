Iselle, un semaforo 'intelligente' e la riduzione dei limiti di velocità

Aumenta il passaggio di mezzi pesanti e spesso i tir transitano a velocità troppo elevata. Così l’amministrazione di Trasquera sta pensando a misure di messa in sicurezza del tratto urbano di strada che dalla dogana di Iselle va verso la stazione ferroviaria.

Secondo l’amministrazione comunale ‘’il tratto di strada è dotato di una segnaletica insufficiente e si è rilevato che diversi autisti attuano improvvise riduzioni di velocità nelle immediate vicinanze della struttura doganale in uscita dal territorio italiano e brusche accelerazioni in entrata, raggiungendo velocità elevate in prossimità del semaforo del parcheggio dei frontalieri’’.

Da qui la decisione di individuare ‘’soluzioni adeguate a dissuadere gli autisti nel percorrere ad alta velocità il tratto urbano all’interno del quale è stabilito il limite di 30 km/h nonché proporre la riduzione del limite di velocità nel tratto compreso tra il tratto urbano e il parcheggio dei frontalieri vicino alla stazione’’.

L’idea è di posare rilevatori con avviso della velocità di percorrenza e installare un semaforo pedonale in prossimità dell’attraversamento collocato nel centro del paese, semaforo dotato di rilevatore per attivare un segnale luminoso “rosso” in caso di superamento del limite. Infine ‘’per risolvere il problema della velocità dei veicoli in transito in prossimità dell’incrocio tra la SS33 e la viabilità di accesso alla stazione ferroviaria nonché l’accesso al parcheggio dei frontalieri l’amministrazione , ritiene necessario valutare, unitamente ad ANAS, società che gestisce l’infrastruttura, la riduzione del limite da 90 a 70 km/h.