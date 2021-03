Bruciano ancora i prati di Druogno. Dopo l'episodio di lunedì sera a Orcesco, le fiamme sono divampate nuovamente mercoledì sera, questa volta a poca distanza dalla statale, alla periferia di Druogno.

Il rogo ha avuto la meglio delle sterpaglie e di alcune piante ma è stato prontamente domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore e dalle squadre dell'Aib Valle Vigezzo. Anche in questo caso, come in quello di lunedì, le fiamme sono divampate in tarda serata, dopo le 22.