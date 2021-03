Ecco gli orari delle messe della domenica delle Palme

Le celebrazioni a Domodossola e Villadossola dalla domenica delle Palme alla Settimana Santa. Al sacro Monte Calvario domenica delle Palme le Sante messe saranno celebrate alle 9 a Gabi Valle alle 10 al santuario alle 11 a Crosiggia alle 16.30 al Santuario. Giovedì Santo 1° Aprile alle 18 Santa Messa della Cena del Signore segue adorazione del Santissimo Sacramento alle 21 Compieta. Venerdì Santo 2 aprile alle 8 - Lodi Mattutine alle 9,30 - Ufficio delle Letture e meditazione alle 15 – Celebrazione della Passione del Signore alle 20,30 - Via Crucis in Santuario Sabato Santo 3 aprile alle 8 - Lodi Mattutine alle 9,30 - Ufficio delle Letture e meditazione alle 20 - Veglia Pasquale e Messa di Risurrezione Non ci sarà la S. Messa a San Quirico delle 16.30 Come di consueto con la Pasqua cambia l’orario delle celebrazioni Domenica di Pasqua 4 aprile alle 9 S. Messa a Gabi Valle alle 10 - S. Messa in Santuario alle 11 S. Messa a Crosiggia alle 15,45 Vespri e Benedizione in Santuario alle 17,30 S. Messa in Santuario Lunedi dell’Angelo 5 aprile alle 10 S. Messa in Santuario In Santuario è sempre presente un Sacerdote per le Confessioni.





Nella chiesa Collegiata Domenica delle palme Messe alle 16 e alle 18 Messe prefestive alle 8-11-18 Messe festive alle 9 Monteossolano alle 9,30 Badulerio alle 10 Bognanco San Lorenzo alle 10,30 Vagna Giovedì Santo alle 9 Lodi Mattutine alle 16 Messa alle 20,30 Messa in "Coena Domini" Venerdì Santo alle 9 Lodi Mattutine alle 15,30 Via Crucis alle 20,30 Passione del Signore (Celebrazione) Sabato Santo alle 9 Lodi Mattutine alle 16 Veglia Pasquale alle 20,30 Veglia Pasquale Domenica di Pasqua Messe in collegiata alle 8- 11- 18 alle 9 Monteossolano alle 9,30 Badulerio alle 10 San Lorenzo alle 19,30 Vagna Lunedì di Pasqua Messe in collegiata 9-18 Confessioni in Collegiata Giovedì 1° aprile dalle 16 alle 18,30 Venerdì 2 aprile dalle 9,30 alle 12/ 15,30-17,30 Sabato 3 aprile dalle 9,30-12/ 15,30-17,30.





A Villadossola Domenica delle Palme alle 9 Messa alla Noga; alle 10,30 in Cristo Risorto*; alle 18 al Villaggio Sisma. Giovedì Santo Alle 20,30 Messa in Cristo Risorto* Venerdì Santo Alle 20,30 Messa in Cristo Risorto* Sabato Santo Alle 20 Messa in Cristo Risorto* Domenica di Pasqua alle 9 Messa alla Noga; alle 10,30 in Cristo Risorto; alle 18 al Villaggio Sisma. Lunedì dell'Angelo alle 9 Messa al Boschetto; alle 10,30 Valpiana; alle 18 in Cristo Risorto. N.B. Dove c’è l’asterisco (*) sono celebrazioni in diretta su canale YouTube “parrocchie di Villadossola e Valle Antrona”. …e in Valle Antrona Domenica delle Palme alle 9 Messa a Seppiana; alle 10,30 ad Antronapiana; alle 16,45 a Montescheno. Tridue Pasquale Sarà celebrato solo ad Antronapiana: alle 20,30 del Giovedì Santo Messa della Cena del Signore; alle 20,30 del Venerdì Santo Celebrazione Passione del Signore; alle 20 del Sabato Santo Veglia Pasquale.