Ricercato per rapine, tentate estorsioni e lesioni, 25enne arrestato a Domodossola

Un italiano di 25 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nella stazione di Domodossola poiché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio qualche giorno fa.

L'uomo è stato notato dagli operatori polfer camminare lungo la banchina, durante

la vigilanza ai convogli provenienti dalla Svizzera. Dal controllo in banca dati è subito emerso il provvedimento di esecuzione della misura restrittiva, oltre a numerosi precedenti di polizia.

Accompagnato dagli agenti presso gli uffici di stazione e approfonditi i riscontri sui dati personali è emerso l'ordine di custodia cautelare in carcere per numerose rapine, una tentata estorsione e lesioni personali. Il soggetto, recidivo nel compiere i reati descritti, scelte le sue vittime, le avvicinava con una scusa e poi le aggrediva per derubarle.

Il giovane è stato pertanto associato presso la locale Casa Circondariale e posto a

disposizione dell'Autorità Giudiziaria.