Domodossola, furto di una e-bike vicino al Palazzo di Città: identificato un quindicenne

A seguito del furto di una bicicletta elettrica, avvenuto nei pressi del Palazzo di Città, il Corpo di Polizia Locale ha avviato le indagini per rintracciare gli autori del reato.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito di individuare alcuni dei presenti ai fatti e, successivamente, a seguito di una lunga ed approfondita ricerca anagrafica, condotta non senza difficoltà mediante sistemi molto meno tecnologici, è stato possibile individuare l’autore del furto, un quindicenne già autore di altri reati della stessa indole.

Il minorenne è stato quindi convocato presso il Comando di Polizia Locale insieme con l’esercente la potestà genitoriale e, in esito agli accertamenti, sottoposto a foto -segnalamento e deferito al Tribunale dei Minorenni di Torino per la fattispecie di furto aggravato punito dall’art. 624 C.P., ed art. 625 n. 7 C.P. stante l’esposizione della cosa rubata alla pubblica fede.