Atto vandalico contro un’apparecchiatura del Comune: ventenne rintracciato grazie alle telecamere

L'episodio ha visto il danneggiamento di un’apparecchiatura di proprietà del Comune di Domodossola. Il sistema di video sorveglianza comunale ha ripreso l’evento ed il suo autore che è stato rintracciato in pochi giorni, al termine delle attività di indagine condotte dalla Polizia Locale. L’autore, un ventenne, anche lui sottoposto a foto-segnalamento di rito, dovrà rispondere del reato punito dall’art. 635 ter C.P. per aver commesso un fatto diretto a distruggere, deteriorare dati relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico.

Le attività di foto-segnalamento, obbligatorie in questi casi, sono state condotte grazie alla costante e preziosa collaborazione del locale Commissariato di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri, a dimostrazione degli elevati livelli di sicurezza integrata, realizzabili sul territorio proprio grazie alle proficue intese raggiunte in sede di patti per la sicurezza urbana integrata tra tutti gli enti ed istituzioni competenti in questo settore (Prefettura - Forze dell’Ordine dello Stato – Polizia Locale).