Controlli del fine settimana in Ossola: 61enne denunciato perchè alla guida ubriaco

Nello scorso fine settimana, nel corso dei servizi preventivi di controllo al territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno deferito in stato di libertà 7 persone e segnalato alla locale Prefettura altre tre per aver detenuto modiche quantità di stupefacente per uso personale.

In particolare i militari della Compagnia di Domodossola a Crevoladossola hanno denunciato un 61enne, dimorante nel capoluogo ossolano per guida in stato di ebrezza poiché fermato alla guida del proprio autoveicolo ha evidenziato un tasso alcolico pari a 0,86 g/l. A Domodossola, un 33enne e un 19enne, entrambi domiciliati nel capoluogo ossolano sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di stupefacente per uso personale.