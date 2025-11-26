Auto in fiamme in borgata Quartero nella notte

I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono stati impegnati nella notte, alle 4 circa, per l’incendio di un’autovettura in Borgata Quartero nel comune di Domodossola. Giunti sul posto, hanno estinto le fiamme che oltre all'autovettura avevano coinvolto la copertura a tettoia adibita anche a deposito di legna. I vigili del fuoco in circa due ore di lavoro hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area. In queste ore sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Non si registrano persone coinvolte e le cause sono in fase di valutazione. Sul posto presenti i carabinieri di Domodossola.
