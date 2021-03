Annullata la mostra sulla Belle Ėpoque

Mentre il comune è al lavoro per allestire il museo, salta la mostra Belle Ėpoque prevista nel 2020 a Palazzo San Francesco, per la quale il comune aveva stanziato 12 mila euro, che a causa della pandemia non è stata svolta. Dal Comune si apprende che non si terrà neanche nel 2021.

Per il protrarsi dell’emergenza l'esposizione è stata infatti annullata a causa dell’incertezza che non consente lo svolgersi dell’evento così come era stato programmato. Per la mostra il comune aveva già ricevuto un contributo dalla Fondazione Cariplo di 7 mila euro.

L'amministrazione spera che il contributo possa essere utilizzato per un altro evento espositivo che potrebbe svolgersi entro il 2021 sempre a Palazzo San Francesco.