Intorno alle 13 di oggi, lunedì, i Vigili del fuoco di Domodossola e di Varzo, sono intervenuti per un incendio nel Comune di Varzo nella frazione di Maulone. Stava bruciando una panchina e le fiamme stavano interessando anche un balcone e la gronda del tetto in legno in un’area interna tra diversi fabbricati contigui.

Sul posto tre mezzi, nessuno è rimasto ferito ma ingenti sono stati i danni al fabbricato interessato dalle fiamme.