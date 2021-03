Arrestato mentre cerca di rubare in un bar di Piedimulera

Spacca un vetro e si introduce di notte in un bar nell'area artigianale di Piedimulera. E' accaduto la scorsa notte al bar Scooby Doo di Piedimulera. Il giovane, un 24enne torinese, è stato arrestato in flagranza dentro al bar con il volto coperto e una pistola ad aria compressa dai Carabinieri. Aveva rubato due smartphone e 50 euro. Questa mattina l'arresto per furto aggravato è stato convalidato dal Gip di Verbania e per il 24enne si sono aperte le porte del carcere.